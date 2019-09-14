https://static.news.ru/photo/fbebc73e-d70e-11e9-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ярославская митрополия помогает пострадавшим в аварии с автобусом в Ярославской области, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, во все больницы направлены священники, а в храмах пройдут молебны о выздоровлении получивших травмы и панихиды о упокоении погибших.

Он отметил, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также молится.

Святейший патриарх Кирилл скорбит по жертвам этой трагедии, — написал он в своём Telegram- канале .

Ранее News.ru писал, что авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, 29 получили различные травмы.

По факту произошедшего заведены два уголовных дела. Расследование инцидента взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.