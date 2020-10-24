На танкере под российским флагом в Азовском море произошёл взрыв

Взрыв произошёл на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов», который шёл в Керченском проливе под флагом России.
Экипаж корабля состоит из 13 человек, четверо из которых остаются на борту.
Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» терпит бедствие, произошёл взрыв второго танка <...>, шесть человек спасено, ведутся поиски трёх человек, —
рассказалисточник агентства «Интерфакс».
Танкер находится на плаву, пожара в настоящий момент нет. По данным информатора, причиной стала детонация взрывоопасных веществ.
В МЧС отметили, что три человека находятся за бортом.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Ногайском районе Дагестана загорелась законсервированная нефтяная скважина. Погибших и пострадавших нет. Для населённых пунктов пожар угрозы не представляет.