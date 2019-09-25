https://static.news.ru/photo/17e6ed04-dfae-11e9-a25f-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Горящая плавбаза «Пётр Житников» находится на ходу в Охотском море, аварийная команда сможет перегнать судно после ликвидации пожара. Информацию об этом озвучил представитель Росморречфлота.

Судно ход не потеряло, [чтобы] перегнать его, конечно, потребуется команда. Не думаю, что оно далеко пойдёт, поскольку последствия есть, — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Собеседник агентства также пояснил, что аварийная бригада будет находиться на плавбазе «в зависимости от решения вопроса с ликвидацией пожара».

Как писал News.ru, пожар на плавбазе «Пётр Житников» начался 23 сентября в 40 км от острова Итуруп Сахалинской области. На её борту находились более 400 человек, часть которых эвакуировали.

Позднее аварийная группа, которая ведёт борьбу с огнём, была увеличена до 65 человек.