Родственников московского стрелка вызвали на допрос в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/24007db6-af39-11ea-8831-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники центра по противодействию экстремизму вызвали на допрос родственников мужчины, который устроил стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.

Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в местных силовых структурах. Он отметил, что дядя подозреваемого раньше занимал пост министра имущественных отношений республики, а его брат — действующий сотрудник правоохранительных органов.

Накануне стало известно, что силовики планируют проверить стрелявшего в полицейских в Москве мужчину на причастность к другим особо тяжким правонарушениям. В том числе они выяснят, имел ли он отношение к убийству руководителя центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

ЧП произошло у гостиницы «Салют». Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов такси. Огонь по ним открыл проходивший мимо мужчина. Предполагается, что он стрелял из травматического пистолета, переделанного в боевой. В результате двое полицейских были ранены.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокурор Москвы Денис Попов поставил его на особый контроль.

Предполагается, что на полицейских напал приезжий с Кавказа. По некоторым данным в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативники допрашивают таксиста, ставшего свидетелем ЧП. Появилась информация, что нападавший умер в больнице, однако в СК это опровергли.