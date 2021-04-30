Режим ЧС введут в Хабаровском крае: главное об аварии с автобусом

https://static.news.ru/photo/b74e64a8-aa28-11eb-a20d-96000091f725_660.jpg Фото: МойГород - Хабаровск / ВКонтакте

Три человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. ЧП произошло в пятницу вечером (по мск) на участке дороги Лидога — Ванино.

Оказалось, что жертвами ДТП стали две девушки и женщина, 10 пострадали. Всего в салоне было 34 человека, из них двое — водители. Троих человек с тяжёлыми травмами вертолётом доставили в Хабаровскую больницу. Ещё одна пострадавшая находится в реанимации в Ванино, шесть человек медики отпустили на амбулаторное лечение.

С семьями погибших работает психолог главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Причина ДТП

В ГИБДД сообщили, что попавший в ДТП автобус выехал на встречку при повороте.

Авария произошла на 361-м км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Автобус не вошёл в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание, — сказал представитель ГИБДД агентству ТАСС.

В ведомстве добавили, что 31-летний водитель имеет десятилетий стаж. Его и его сменщика направили на освидетельствование.

Горячая линия

Для родственников и пострадавших открыли «горячую линию», сообщила пресс-служба краевого Минздрава.

(4212) 47-96-03. Это номер горячей линии для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП на трассе Лидога — Ванино, — сказано в сообщении.

Режим ЧС и выплаты

Власти края введут межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.

Семьи жертв получат по одному миллиону рублей. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства обещает пострадавшим пассажирам страховые выплаты. Люди, получившие лёгкие травмы, получат 200 тысяч рублей, а с тяжёлыми травмами — по 400 тысяч рублей.