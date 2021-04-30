Режим ЧС введут в Хабаровском крае: главное об аварии с автобусом

Три человека погибли в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Хабаровске. ЧП произошло в пятницу вечером (по мск) на участке дороги Лидога — Ванино.
Оказалось, что жертвами ДТП стали две девушки и женщина, 10 пострадали. Всего в салоне было 34 человека, из них двое — водители. Троих человек с тяжёлыми травмами вертолётом доставили в Хабаровскую больницу. Ещё одна пострадавшая находится в реанимации в Ванино, шесть человек медики отпустили на амбулаторное лечение.
С семьями погибших работает психолог главка МЧС России по Хабаровскому краю.
Авария произошла на 361-м км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Автобус не вошёл в поворот, выехал на полосу встречного движения, допустил съезд в левый кювет и опрокидывание, — сказал представитель ГИБДД агентству ТАСС.
В ведомстве добавили, что 31-летний водитель имеет десятилетий стаж. Его и его сменщика направили на освидетельствование.
Горячая линия
Для родственников и пострадавших открыли «горячую линию», сообщила пресс-служба краевого Минздрава.
(4212) 47-96-03. Это номер горячей линии для родственников и близких тех, кто пострадал в ночном ДТП на трассе Лидога — Ванино, — сказано в сообщении.
Режим ЧС и выплаты
Власти края введут межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсации. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев.
Семьи жертв получат по одному миллиону рублей. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства обещает пострадавшим пассажирам страховые выплаты. Люди, получившие лёгкие травмы, получат 200 тысяч рублей, а с тяжёлыми травмами — по 400 тысяч рублей.