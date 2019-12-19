https://static.news.ru/photo/40050512-2290-11ea-a9a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Резниченко/ТАСС

Сотрудники ФСБ получили информацию о нападении на здание ведомства. Об этом журналистам Reuters сообщил источник, близкий к силовой структуре.

По данным агентства, у силовиков были данные о планируемом нападении, которое должно было совпасть по времени с речью президента Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности, сообщается на сайте издания.

Стрельба произошла возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На месте ЧП работают представители экстренных служб.

Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.

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