Сотрудники ФСБ получили информацию о нападении на здание ведомства. Об этом журналистам Reuters сообщил источник, близкий к силовой структуре.
По данным агентства, у силовиков были данные о планируемом нападении, которое должно было совпасть по времени с речью президента Владимира Путина на концерте в честь Дня работников органов безопасности,
Стрельба произошла возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве. На месте ЧП работают представители экстренных служб.
Из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек. На станции метро «Лубянка» введены ограничения на вход и выход пассажиров.
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