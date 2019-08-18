Сильный пожар произошёл в Центральном районе Новосибирска. Там загорелся ресторан Puppen Haus, на месте работают сотрудники МЧС.
Сообщение о пожаре в ресторане на улице Чаплыгина поступило в 19:38 по местному времени (15:37 мск). До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает
В 20:18 по местному времени (16:18 мск) пожар удалось локализовать. На месте работают 42 человека и 12 единиц техники.
Очевидцы сняли видео пожара, которое опубликовал
Как писал News.ru, ранее пожар вспыхнул в магазине на севере Москвы. Инцидент произошёл на Алтуфьевском шоссе.