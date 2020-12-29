Ресторан загорелся в Люберцах

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Пожар возник в ресторане в городе Люберцы Московской области, сообщили в МЧС.

Огонь возник на чердаке дома 26 по улице Кирова, передаёт ТАСС.

В 16:11 мск поступило сообщение о сильном задымлении в чердачном помещении ресторана по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26, — рассказали в ведомстве.

Работники заведения эвакуировались до прибытия спасателей. По предварительной информации, пламя распространилось на 700 кв. метров. В МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности.

По данным из открытых источников, по этому адресу находится чайхана.

Ранее в страховой компании рассказали, что чрезвычайные происшествия с недвижимостью россиян чаще происходят именно в период зимних праздников. Самый распространённый страховой случай в новогодние каникулы — затопление.

На заливы приходится 68%, из них на пожары — 11%, причём чаще они происходят в загородном жилье. Именно на последствия возгораний перечисляется 60% от общего объёма страховых выплат. Причины пожаров очевидны — фейерверки, бенгальские огни, неисправные электрогирлянды, писал NEWS.ru.