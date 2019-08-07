https://static.news.ru/photo/6987d8dc-b8dd-11e9-8dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Халманова/Телеканал ОСА/ТАСС

Специалисты начали ремонтно-восстановительные работы на территории склада Центра материально-технического обеспечения (МТО) под Ачинском после возгорания.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В населённый пункт завезены строительные материалы, стёкла, рубероид, цемент. Для проведения работ в Ачинский район переброшены электрики, сварщики, столяры, а также тракторы и другая коммунальная техника, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Пожар, начавшийся на складе войсковой части 74008 5 августа, уничтожил около 40 тысяч снарядов и самоходных артиллерийских орудий. Кроме того, сгорела вся пожарная техника, находившаяся поблизости.

Из-за последовавших за возгоранием взрывов людей из находившихся рядом с местом ЧП населённых пунктов пришлось эвакуировать. Всего пострадали 13 человек и один погиб.

Как ранее писал News.ru, ущерб от взрыва боеприпасов может достичь 1 млрд рублей, считают военные эксперты.