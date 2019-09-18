https://static.news.ru/photo/eb50b61a-da23-11e9-8895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Выполнявший рейс Москва — Варна самолёт авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг после жёсткого касания взлётно-посадочной полосы во время приземления. Несмотря на сложные погодные условия, экипажу затем удалось успешно завершить посадку.

Как сообщил находившийся на борту корреспондент «Московского Комсомольца» , самолёт ударился шасси о ВПП, после чего резко начал набирать высоту, уходя на второй круг. Во время второй попытки приземления лайнер сильно трясло — как объявил капитан судна, из-за сильного ветра.

Большая часть пассажиров на борту были болельщиками футбольного клуба ЦСКА, летевшими в Болгарию на матч «армейцев» с местным «Лудогорцем». После успешной посадки пассажиры поблагодарили экипаж аплодисментами.

17 сентября в аэропорту черногорского города Тиват совершил аварийную посадку лайнер A321 авиакомпании Red WIngs, писал News.ru.