Выполнявший рейс Москва — Варна самолёт авиакомпании S7 был вынужден уйти на второй круг после жёсткого касания взлётно-посадочной полосы во время приземления. Несмотря на сложные погодные условия, экипажу затем удалось успешно завершить посадку.
Как сообщил находившийся на борту корреспондент
Большая часть пассажиров на борту были болельщиками футбольного клуба ЦСКА, летевшими в Болгарию на матч «армейцев» с местным «Лудогорцем». После успешной посадки пассажиры поблагодарили экипаж аплодисментами.
17 сентября в аэропорту черногорского города Тиват совершил аварийную посадку лайнер A321 авиакомпании Red WIngs, писал News.ru.