Ребёнок пострадал в аварии по вине пьяного полицейского

https://static.news.ru/photo/4fcff1c6-7cc4-11ea-b18a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участковый устроил ДТП в городе Дедовске Московской области. Водитель был пьян.

В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка, передаёт ТАСС со ссылкой на местное ГУ МВД. В момент аварии силовик не был при исполнении своих должностных обязанностей.

МВД начало служебную проверку, в результате которой виновник ЧП будет уволен, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник ДПС, ехавший 9 апреля на служебном автомобиле в центре Москвы, увернулся от наезда на выскочившую перед машиной кошку, но не смог избежать столкновения.