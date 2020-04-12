Ребёнок пострадал в аварии по вине пьяного полицейского

Участковый устроил ДТП в городе Дедовске Московской области. Водитель был пьян.
В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка,
МВД начало служебную проверку, в результате которой виновник ЧП будет уволен, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник ДПС, ехавший 9 апреля на служебном автомобиле в центре Москвы, увернулся от наезда на выскочившую перед машиной кошку, но не смог избежать столкновения.
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