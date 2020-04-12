ЧП

Ребёнок пострадал в аварии по вине пьяного полицейского

16:33, 12 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участковый устроил ДТП в городе Дедовске Московской области. Водитель был пьян.

В результате инцидента пострадала 15-летняя девочка, передаёт ТАСС со ссылкой на местное ГУ МВД. В момент аварии силовик не был при исполнении своих должностных обязанностей.

МВД начало служебную проверку, в результате которой виновник ЧП будет уволен, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудник ДПС, ехавший 9 апреля на служебном автомобиле в центре Москвы, увернулся от наезда на выскочившую перед машиной кошку, но не смог избежать столкновения.

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