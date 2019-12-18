Восьмилетний мальчик из Севастополя умер после прыжков на диване. Ребёнок упал и сильно ударился головой, спасти его не удалось.
После падения мальчик кричал от боли, его начало тошнить,
Сыночка сказал, что сильно болит, и я вызвала скорую. Его осмотрели, врач сказала, что ничего страшного не видит. А он ударился так, что даже синяка не было, просто над ушком царапинка, — поделилась она.
Медики отвезли пострадавшего в больницу, ему сделали рентген и взяли анализы. Травматолог поставила диагноз «сотрясение головного мозга», ребёнка решили оставить в отделении.
Я пришла утром, без десяти семь. Зашла в палату. Темнота, нет никого из медперсонала <...> Я начала будить Антошу. Говорю: мальчик мой, просыпайся. А он лежит личиком в подушечку. И всё. До меня доходит... Я его переворачиваю, а там лужа крови. Засохшая кровь у носика, губки синие, всё потрескалось, и я ручки беру, хочу их сложить, а не могу, они окоченели, — рассказала мать.
Она начала кричать, прибежали врачи и попытались реанимировать мальчика. Однако спасти его не удалось.
Женщина уверена, что в смерти виноваты врачи, которые не провели необходимых процедур. Она отметила, что нашла ребёнка мёртвым в 6:50, а в документах дата смерти — 7:45, после попыток врачей спасти мальчика.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Сахалинске скончался 10-месячный ребёнок, который ждал операции по пересадке почки. Проводить её должен был врач-трансплантолог Михаил Каабак, недавно уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
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