https://static.news.ru/photo/ec2c5f9e-219f-11ea-80e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю/facebook.com

Восьмилетний мальчик из Севастополя умер после прыжков на диване. Ребёнок упал и сильно ударился головой, спасти его не удалось.

После падения мальчик кричал от боли, его начало тошнить, передаёт «Комсомольская правда». Дома был десятилетний брат, который позвонил матери.

Сыночка сказал, что сильно болит, и я вызвала скорую. Его осмотрели, врач сказала, что ничего страшного не видит. А он ударился так, что даже синяка не было, просто над ушком царапинка, — поделилась она.

Медики отвезли пострадавшего в больницу, ему сделали рентген и взяли анализы. Травматолог поставила диагноз «сотрясение головного мозга», ребёнка решили оставить в отделении.

Я пришла утром, без десяти семь. Зашла в палату. Темнота, нет никого из медперсонала <...> Я начала будить Антошу. Говорю: мальчик мой, просыпайся. А он лежит личиком в подушечку. И всё. До меня доходит... Я его переворачиваю, а там лужа крови. Засохшая кровь у носика, губки синие, всё потрескалось, и я ручки беру, хочу их сложить, а не могу, они окоченели, — рассказала мать.

Она начала кричать, прибежали врачи и попытались реанимировать мальчика. Однако спасти его не удалось.

Женщина уверена, что в смерти виноваты врачи, которые не провели необходимых процедур. Она отметила, что нашла ребёнка мёртвым в 6:50, а в документах дата смерти — 7:45, после попыток врачей спасти мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Сахалинске скончался 10-месячный ребёнок, который ждал операции по пересадке почки. Проводить её должен был врач-трансплантолог Михаил Каабак, недавно уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.