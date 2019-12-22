Четыре машины столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП погиб четырёхлетний ребёнок.
Ещё восемь человек получили травмы,
Согласно предварительным данным, автомобиль Lexus столкнулся с «Газелью», в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Hyundai. Одновременно «Газель» столкнулась с микроавтобусом Ford Transit.
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.
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