https://static.news.ru/photo/80ceae90-24d4-11ea-8f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре машины столкнулись на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП погиб четырёхлетний ребёнок.

Ещё восемь человек получили травмы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Согласно предварительным данным, автомобиль Lexus столкнулся с «Газелью», в результате чего выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в Hyundai. Одновременно «Газель» столкнулась с микроавтобусом Ford Transit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.