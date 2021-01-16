В Петербурге ребёнок выпил капли для носа и оказался в реанимации

В Петербурге полуторагодовалая девочка выпила капли для носа, после чего была госпитализирована в одну из больниц. У ребёнка диагностировали острое отравление.
Инцидент произошел 17 января. Малютку забрали в больницу из квартиры по улице Звёздная. Юную петербурженку доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.
Другие подробности этого инцидента на данный момент неизвестны, передает
О том, где в этот момент находились родители девочки, информации пока нет. Специалистам предстоит установить степень их причастности к инциденту.
По данным vse42.ru, ребенка
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