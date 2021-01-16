В Петербурге ребёнок выпил капли для носа и оказался в реанимации

https://static.news.ru/photo/a982b3dc-5961-11eb-ab30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге полуторагодовалая девочка выпила капли для носа, после чего была госпитализирована в одну из больниц. У ребёнка диагностировали острое отравление.

Инцидент произошел 17 января. Малютку забрали в больницу из квартиры по улице Звёздная. Юную петербурженку доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии.

Другие подробности этого инцидента на данный момент неизвестны, передает РЕН ТВ .

О том, где в этот момент находились родители девочки, информации пока нет. Специалистам предстоит установить степень их причастности к инциденту.

По данным vse42.ru, ребенка поместили в отделение реанимации. Медики борются за жизнь малютки.

Ранее NEWS.ru писал, что мать и пятеро детей госпитализированы с отравлением угарным газом в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. В частном доме, где проживала семья, возник пожар на веранде.