Разлив нефтепродуктов произошёл в Приамурье

В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов на трубопроводе ВСТО-2. ЧП произошло на перерабатывающей станции. В МЧС по региону сообщили, что на второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» случившееся не отразилось.
Спасатели сообщили, что утечку нашли на соединении сифонного крана в каре резервуара.
Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования, — сказано в сообщении.
Сейчас аварийной центрально-ремонтной службы ликвидируют последствия разлива. Собирается водонефтяная эмульсия из каре и проводятся работы по его очистке.
Причина инцидента устанавливается. Кроме специалистов компании на месте работают сотрудники МЧС.
Ранее NEWS.ru писал, что произошёл пожар в акватории реки Обь. По предварительным расчётам, во время аварии на подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.