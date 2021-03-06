Разлив нефтепродуктов произошёл в Приамурье

Фото: 28.mchs.gov.ru

В одном из ночных клубов Новокузнецка гость поругался с охранниками и принёс в здание бутылку с зажигательной смесью. В клубе начался пожар, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в главке МВД по Кузбассу РИА Новости, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 02:00 (22:00 мск). Полицейские установили, что произошедшему в...