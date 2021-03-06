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Разлив нефтепродуктов произошёл в Приамурье

09:33, 07 марта 2021 14
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Амурской области произошёл разлив нефтепродуктов на трубопроводе ВСТО-2. ЧП произошло на перерабатывающей станции. В МЧС по региону сообщили, что на второй очереди нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» случившееся не отразилось.

Спасатели сообщили, что утечку нашли на соединении сифонного крана в каре резервуара.

Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования, — сказано в сообщении.

Сейчас аварийной центрально-ремонтной службы ликвидируют последствия разлива. Собирается водонефтяная эмульсия из каре и проводятся работы по его очистке.

Причина инцидента устанавливается. Кроме специалистов компании на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что произошёл пожар в акватории реки Обь. По предварительным расчётам, во время аварии на подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

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