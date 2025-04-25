Раскрыто количество владельцев взорвавшейся в Балашихе машины с начала года Mash: взорвавшийся в Балашихе автомобиль несколько раз сменил владельца

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взорвавшийся в подмосковной Балашихе автомобиль трижды менял владельца с конца января нынешнего года, передает Telegram-канал Mash. Volkswagen изначально принадлежал некой Маргарите В., которая переоформила машину на приехавшего из Азербайджана мужчину 1995 года рождения, говорится в сообщении.

Далее авто приобрел 26-летний Андрей П., отметили журналисты. Однако он утверждает, что всего неделю владел машиной, а потом перепродал Volkswagen уроженцу города Сумы, расположенного на Украине, 40-летнему Игнату К.

Ранее в Mash сообщили, что в результате инцидента погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Журналисты подчеркнули, что на месте взрыва авто были обнаружены следы поражающих элементов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Кроме того, журналисты Telegram-канала SHOT рассказали, что за высокопоставленным военнослужащим следили в течение длительного времени. По словам журналистов, злоумышленники, которые заложили бомбу в машину и совершили ее подрыв, выяснили весь распорядок дня Москалика. Они уточнили, что авто было припарковано возле дома генерал-лейтенанта несколько дней назад.