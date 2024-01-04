Ракетный удар по Крыму 4 января: что известно, где были взрывы, жертвы Развожаев: человек пострадал после атаки ВСУ на Севастополь

Фото: МО Украины

Украинские военные 4 января нанесли новый удар по населенным пунктам в Крыму, российская ПВО отражает атаку. Что известно на текущий момент, откуда поступают сообщения о взрывах и пожарах, были ли жертвы?

Что известно о ракетной атаке на Крым

Различные источники, в том числе официальные, сообщили о ракетной атаке в Крыму. Информацию подтвердил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — сообщил Telegram-канал «Инцидент Крым ЧП и ДТП».

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 16:26, согласно данным оперативной информации. Ранее сообщалось о значительном скоплении транспорта в сторону полуострова.

«По предварительным данным, ВСУ пытались нанести удар по Балаклавской ТЭС, сообщается о работе ПВО в Севастополе, Евпатории и на мысе Фиолент», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

Как сообщил Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО», незадолго до начала ракетного удара над западным побережьем Черного моря появились самолеты-разведчики ВМС и ВВС США. Сообщалось о пусках не менее 10 ракет в направлении Крыма.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что произошло в Евпатории

Согласно сообщениям в соцсетях, в районе Евпатории видели ракету, которая прошла над населенным пунктом Черноморский. После этого жители города услышали мощный взрыв. В Telegram-каналах публикуются фото и видео дыма, поднимающегося над городом.

По данных мониторинговых каналов, над Евпаторией были успешно сбиты 2 цели, попаданий в городе не зафиксировано.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где работала ПВО в Крыму

Минобороны РФ подтвердило, что 4 января около 17:20 была пресечена ракетная атака ВСУ с использованием авиационных управляемых ракет.

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — сообщили в военном ведомстве.

Губернатор Развожаев сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела Севастополя.

«На Глухова попал осколок [сбитой ракеты] в дом. Предварительно, один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — пишет губернатор в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Стратегический дрон ВВС США заметили вблизи Крыма впервые с начала года

Морской беспилотник нашли на базе отдыха в Крыму

Зеленский посчитал, сколько ракет выпустили по Украине