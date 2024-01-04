Украинские военные 4 января нанесли новый удар по населенным пунктам в Крыму, российская ПВО отражает атаку. Что известно на текущий момент, откуда поступают сообщения о взрывах и пожарах, были ли жертвы?
Что известно о ракетной атаке на Крым
Различные источники, в том числе официальные, сообщили о ракетной атаке в Крыму. Информацию подтвердил официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей», — сообщил Telegram-канал «Инцидент Крым ЧП и ДТП».
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 16:26, согласно данным оперативной информации. Ранее сообщалось о значительном скоплении транспорта в сторону полуострова.
«По предварительным данным, ВСУ пытались нанести удар по Балаклавской ТЭС, сообщается о работе ПВО в Севастополе, Евпатории и на мысе Фиолент», — сообщил Telegram-канал «Рыбарь».
Как сообщил Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО», незадолго до начала ракетного удара над западным побережьем Черного моря появились самолеты-разведчики ВМС и ВВС США. Сообщалось о пусках не менее 10 ракет в направлении Крыма.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Что произошло в Евпатории
Согласно сообщениям в соцсетях, в районе Евпатории видели ракету, которая прошла над населенным пунктом Черноморский. После этого жители города услышали мощный взрыв. В Telegram-каналах публикуются фото и видео дыма, поднимающегося над городом.
По данных мониторинговых каналов, над Евпаторией были успешно сбиты 2 цели, попаданий в городе не зафиксировано.
Где работала ПВО в Крыму
Минобороны РФ подтвердило, что 4 января около 17:20 была пресечена ракетная атака ВСУ с использованием авиационных управляемых ракет.
«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — сообщили в военном ведомстве.
Губернатор Развожаев сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела Севастополя.
«На Глухова попал осколок [сбитой ракеты] в дом. Предварительно, один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — пишет губернатор в своем Telegram-канале.
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