Рабочего пензенского завода убил его станок

https://static.news.ru/photo/622749f8-99f8-11eb-9258-96000091f725_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Токарь-фрезеровщик погиб на одном из заводов Городищенского района Пензенской области. Причиной стала одежда, которая зацепилась за вращающийся металлический прут токарно-винторезного станка, сообщили в местном Следственном комитете.

По информации следователей, в момент ЧП рабочий вытачивал детали.

В ходе выполнения работ токарь зацепился предметами верхней одежды за вращающийся металлический прут, на который они намотались, зажав его жизненно важные органы, — говорится на сайте СК.

В результате мужчина погиб от «тупой травмы шеи».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в подмосковном Егорьевске был найден младенец. Ребёнок был задушен.

Инцидент произошёл на сортировочной ленте сортировочного цеха АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». 22 декабря там было обнаружено тело новорождённого мальчика, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.