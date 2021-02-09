Пять человек пострадали при стрельбе в США

https://static.news.ru/photo/57c1c5fe-6b0b-11eb-a017-96000091f725_660.jpg Фото: kstp.com

Стрельба произошла в клинике города Баффало американского штата Миннесота, сообщили в местных экстренных службах. В результате ЧП ранения получили пять человек.

Силовикам удалось задержать предполагаемого преступника, передаёт Associated Press.

По информации местной газеты Star Tribune, примерно через 30 минут после стрельбы в здании произошёл взрыв. В результате медицинский персонал клиники эвакуировали из помещений.

Накануне в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина) трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной. Тот забаррикадировался в доме.

Перестрелка произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В результате двое полицейских получили лёгкие ранения, а ещё одному предстоит операция.

Ранее нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был ранен, он госпитализирован.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В региональном управлении Следственного комитета в его действиях усмотрели посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и возбудили дело по статье 317 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, писал NEWS.ru.