Пять человек пострадали при стрельбе в США

Стрельба произошла в клинике города Баффало американского штата Миннесота, сообщили в местных экстренных службах. В результате ЧП ранения получили пять человек.
Силовикам удалось задержать предполагаемого преступника,
По информации местной газеты Star Tribune, примерно через 30 минут после стрельбы в здании
Накануне в городе Хай Поинт (штат Северная Каролина) трое полицейских получили ранения при перестрелке с мужчиной. Тот забаррикадировался в доме.
Перестрелка произошла в ночь с 4 на 5 февраля. В результате двое полицейских получили лёгкие ранения, а ещё одному предстоит операция.
Ранее нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Нападавший был ранен, он госпитализирован.
Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». В региональном управлении Следственного комитета в его действиях усмотрели посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и возбудили дело по статье 317 УК РФ. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, писал NEWS.ru.