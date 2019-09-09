https://static.news.ru/photo/678d1d36-d326-11e9-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель города Химки Московской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на собаку с ножом.

Мужчина подошёл к псу и попытался его погладить, однако встретил сопротивление со стороны хозяйки и животного. В ответ он заявил, что зарежет собаку.

Спутница передала правонарушителю нож, и он набросился на пса, неоднократно ударив его.

Ветеринарам удалось спасти животное, однако им пришлось проводить операцию, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что суд Екатеринбурга приговорил двоих жителей города к 3,5 года колонии и году исправительных работ за убийство собаки. Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Будучи в нетрезвом состоянии, Хозеев и Сабаргалиева заманили собаку в нежилое помещение и связали её. После этого мужчина 20 раз ударил животное ножом в голову и в туловище.