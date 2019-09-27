https://static.news.ru/photo/d19d57c8-e1e9-11e9-9dde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Врачи скорой помощи Омска приехали по вызову в один из жилых домов города. В подъезде они увидели пьяного мужчину, который лежал без сознания. Медики привели его в чувство, после чего он стал избивать фельдшера.

Злоумышленник бил по голове и телу специалиста, а потом убежал на второй этаж. Инцидент произошёл в апреле 2019 года, сообщается на сайте регионального МВД.

Прибывшие на место полицейские установили личность подозреваемого, который уже был судим за убийство. В настоящий момент силовики завершили следственные действия и передали уголовное дело в суд.

Ранее News.ru писал, что в Дагестане напали на бригаду скорой помощи, которая направлялась на вызов к ребёнку. Как сообщили в региональном Минздраве, это уже третий подобный инцидент за месяц.