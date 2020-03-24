Сотрудники Следственного комитета Белгородской области возбудили дело об убийстве и покушении на убийство несовершеннолетнего. По данным следствия, подозреваемый нанёс своей тёще как минимум 20 ударов ножом.
Кроме того, он попытался убить 10-летнего сына, который видел случившееся,
Женщина умерла на месте, мужчина скрылся. Соседи услышали шум и вывали скорую помощь.
Инцидент произошёл на улице Садовой областной столицы. В настоящий момент предполагаемый убийца задержан.
Ранее, как писал NEWS.ru, пьяная пассажирка рейса Москва — Пхукет нанесла удары и укусила полицейских в столичном аэропорту Внуково. Инцидент произошёл в ночь на 15 марта. Женщина и её спутник громко разговаривали и нецензурно выражались на борту самолёта. Когда на место прибыли сотрудницы полиции, пассажирка напала на них: одну она укусила за запястье, а другой нанесла несколько ударов ногой в живот.
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