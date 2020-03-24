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Аэропорт Шереметьево получил сообщения о взрывных устройствах, которые могут находиться в четырёх лайнерах, следующих в Москву или из неё.

«Заминированы» самолёты, следующие из столицы в Волгоград, Уфу и Тюмень, а также борт, направляющийся из Санкт-Петербурга в Москву, передаёт ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Накануне в Шереметьево поступило сразу...