Пьяный житель Архангельской области устроил пожар из-за обогревателя

https://static.news.ru/photo/ffe8a998-4921-11eb-b68b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Житель деревни Вознесенье Архангельской области, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил пожар в своём деревянном доме. Инцидент произошёл из-за масляного обогревателя.

Пожарные получили информацию о возгорании в доме 28 декабря в 09:00. Спасатели прибыли на место и нашли хозяина здания на улице. В результате ЧП никто не пострадал, передаёт Arh112.

Очаг возгорания находился в одной из комнат. Обогреватель был подключён к удлинителю, который, по предварительным данным, не выдержал нагрузки и загорелся. В комнате хранились старая мебель, одежда и прочее имущество, что способствовало распространению пламени.

Пожарным удалось остановить огонь в пределах одной комнаты.

Ранее в страховой компании рассказали, что чрезвычайные происшествия с недвижимостью россиян чаще происходят именно в период зимних праздников. Самый распространённый страховой случай в новогодние каникулы — затопление.

На заливы приходится 68%, из них на пожары — 11%, причём чаще они происходят в загородном жилье. Именно на последствия возгораний перечисляется 60% от общего объёма страховых выплат. Причины пожаров очевидны — фейерверки, бенгальские огни, неисправные электрогирлянды, писал NEWS.ru.