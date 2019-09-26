Житель Воронежа ехал в машине такси в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять водителя, а на просьбу выйти из машины напал на шофёра и укусил его за палец.
Буйный клиент избил работника транспортной организации, передаёт АГН «
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия. В настоящий момент полицейские ведут разбирательство.
Ранее News.ru писал, что пассажир столичного такси напал на водителя с ножом. Мужчину вывел из себя запрет на курение в салоне автомобиля.