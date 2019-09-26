https://static.news.ru/photo/9abfd0ac-e05c-11e9-8988-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Воронежа ехал в машине такси в Москве в состоянии алкогольного опьянения. Он начал оскорблять водителя, а на просьбу выйти из машины напал на шофёра и укусил его за палец.

Буйный клиент избил работника транспортной организации, передаёт АГН « Москва ». В результате пострадавший был доставлен в больницу с переломом ноги и гематомами.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на месте происшествия. В настоящий момент полицейские ведут разбирательство.

Ранее News.ru писал, что пассажир столичного такси напал на водителя с ножом. Мужчину вывел из себя запрет на курение в салоне автомобиля.