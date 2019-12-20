https://static.news.ru/photo/e86db132-23e3-11ea-b82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Хабаровского края подозревается в убийстве своего сына. По данным следователей, мужчина выстрелил в ребёнка из ружья.

Инцидент произошёл в селе Гаровка-2, сообщается на сайте регионального управления СК. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве.

Установлено, что предполагаемый преступник был в состоянии алкогольного опьянения. У него не было документов на оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал о жителе Салехарда, который убил брата, вспомнив во время застолья свои детские обиды. 57-летний мужчина нанёс молотком брату не менее семи ударов по голове и один удар в грудную клетку. От полученных ран тот скончался.