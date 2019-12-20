Житель Хабаровского края подозревается в убийстве своего сына. По данным следователей, мужчина выстрелил в ребёнка из ружья.
Инцидент произошёл в селе Гаровка-2,
Установлено, что предполагаемый преступник был в состоянии алкогольного опьянения. У него не было документов на оружие.
Ранее NEWS.ru сообщал о жителе Салехарда, который убил брата, вспомнив во время застолья свои детские обиды. 57-летний мужчина нанёс молотком брату не менее семи ударов по голове и один удар в грудную клетку. От полученных ран тот скончался.
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