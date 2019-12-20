Житель Челябинска до смерти забил своего маленького сына, которому был всего месяц от роду. Тот разозлил отца своим плачем.
В момент трагедии мужчины, как следует из материалов уголовного дела, был в состоянии алкогольного опьянения. Он сначала несколько раз ударил ребёнка, а затем бросил на пол с высоты собственного роста,
Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровском крае пьяный отец мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребёнок погиб.
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