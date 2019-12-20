https://static.news.ru/photo/b62d13f4-23e6-11ea-9c5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Челябинска до смерти забил своего маленького сына, которому был всего месяц от роду. Тот разозлил отца своим плачем.

В момент трагедии мужчины, как следует из материалов уголовного дела, был в состоянии алкогольного опьянения. Он сначала несколько раз ударил ребёнка, а затем бросил на пол с высоты собственного роста, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Хабаровском крае пьяный отец мужчина выстрелил в сына из ружья. Ребёнок погиб.