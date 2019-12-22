Жителя Нефтеюганска подозревают в убийстве трёхлетней падчерицы и избиении собственной четырёхлетней дочери. По предварительным данным, в момент преступления он и мать девочек были пьяны.
Врачи приехали на место ЧП, когда ребёнок был мёртв уже несколько часов,
По словам главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, характер травм свидетельствует о систематическом избиении.
Инцидент произошёл в доме 11 второго микрорайона. В настоящий момент предполагаемый преступник и его сожительница задержаны. Следователи и полицейские проводят проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, православные активисты провели 21 декабря молитвенное стояние в знак протеста против закона о профилактике домашнего насилия. Об этом рассказала член комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам материнства и детства Элина Жгутова.
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