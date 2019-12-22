https://static.news.ru/photo/6cf3cdee-24dc-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Нефтеюганска подозревают в убийстве трёхлетней падчерицы и избиении собственной четырёхлетней дочери. По предварительным данным, в момент преступления он и мать девочек были пьяны.

Врачи приехали на место ЧП, когда ребёнок был мёртв уже несколько часов, сообщает Znak.com. У погибшей диагностированы множественные гематомы и ушибы лица. Получившая травмы девочка в сознании, её госпитализировали.

По словам главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, характер травм свидетельствует о систематическом избиении.

Инцидент произошёл в доме 11 второго микрорайона. В настоящий момент предполагаемый преступник и его сожительница задержаны. Следователи и полицейские проводят проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, православные активисты провели 21 декабря молитвенное стояние в знак протеста против закона о профилактике домашнего насилия. Об этом рассказала член комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам материнства и детства Элина Жгутова.