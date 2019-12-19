Президенту России Владимиру Путину сообщили о ЧП со стрельбой в центре Москвы.
Как
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ информагентству рассказали, что открывший стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка неизвестный нейтрализован. Его личность в настоящий момент устанавливается.
Московский метрополитен предупредил об ограничениях на станции «Лубянка» на вход и выход.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен