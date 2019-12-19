https://static.news.ru/photo/807b0220-227e-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президенту России Владимиру Путину сообщили о ЧП со стрельбой в центре Москвы.

Как передаёт ТАСС, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «разумеется, президенту доложено» о происшествии.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ информагентству рассказали, что открывший стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка неизвестный нейтрализован. Его личность в настоящий момент устанавливается.

Московский метрополитен предупредил об ограничениях на станции «Лубянка» на вход и выход.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что из-за ЧП остановлено автомобильное движение в центре Москвы. По разным данным, в результате стрельбы погибли от одного до трёх человек.