Психоневрологический интернат загорелся под Тверью – есть пострадавшие

https://static.news.ru/photo/6456faf0-5553-11eb-85d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области. ЧП произошло в деревне Дергино, возгорание уже потушено.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, в двухэтажном здании сработала сигнализация. Пожар произошёл в помещении на первом этаже здания, площадью 15 квадратных метров.

В 23:48 сработала сигнализация. По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже, — сказано в сообщении МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасатели и администрация интерната эвакуировали 54 человека, пятерых спасли.

Накануне одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м, писал NEWS.ru. Его удалось локализовать 04:03 (21:03 мск). Пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 36 человек и 12 единиц техники.