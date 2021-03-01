Психоневрологический интернат загорелся под Тверью – есть пострадавшие

Четыре человека пострадали при пожаре в психоневрологическом интернате в Тверской области. ЧП произошло в деревне Дергино, возгорание уже потушено.
Как
В 23:48 сработала сигнализация. По прибытии установлено, что происходит возгорание в комнате на первом этаже, — сказано в сообщении МЧС.
В ведомстве уточнили, что спасатели и администрация интерната эвакуировали 54 человека, пятерых спасли.
Накануне одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тыс. кв. м, писал NEWS.ru. Его удалось локализовать 04:03 (21:03 мск). Пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 36 человек и 12 единиц техники.