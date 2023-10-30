«Прощения не будет никому»: чем закончился захват аэропорта Махачкалы Бастрыкин взял на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Дагестанское управление МВД отчиталось о пресечении массовых беспорядков и восстановлении полного контроля над аэропортом Махачкалы. Чем закончилась попытка захвата воздушной гавани 29 октября, сколько человек задержаны, сколько пострадали, что пообещал им глава Дагестана Сергей Меликов?

Чем закончились беспорядки в аэропорту Дагестана

Органы правопорядка установили полный контроль над ситуацией в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что в результате беспорядков пострадали девять сотрудников полиции, двое из них были госпитализированы. Ведомство продолжает разбираться в случившемся и устанавливать всех причастных.

Отмечается, что сотрудники МВД пострадали, когда толпа начала забрасывать камнями правоохранителей.

Полиция, ОМОН и Росгвардия в течение ночи вытеснили протестующих из воздушной гавани, сообщил Telegram-канал Mash Gor. В общей сложности, пишет Mash Gor, пострадало 20 человек.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии. <...> Еще более 10 человек с легкими травмами обратились за медпомощью амбулаторно», — сообщили в региональном Минздраве.

Аэропорт Махачкала временно работает с ограничениями, Росавиация сообщила, что он начнет функционировать в прежнем режиме 31 октября.

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Как накажут участников беспорядков в аэропорту

Следственный комитет РФ возбудил в связи с захватом аэропорта уголовное дело по статье 212 «Организация массовых беспорядков». Для организаторов акции по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Могут быть предъявлены обвинения и по другой статье.

«Предупреждаем, что к уголовной ответственности также будут привлечены лица, которые подстрекают к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни. Ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 282 УК РФ», — отметили в региональном Следственном комитете.

Максимальное наказание по ст. 282 УК РФ — шесть лет лишения свободы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследование уголовного дела. Расследование преступлений, совершенных толпой в аэропорту Махачкалы, поручено руководителю СУ СК по Дагестану Дмитрию Беляеву.

Как власти прокомментировали захват аэропорта

Глава республики Сергей Меликов назвал действия участников беспорядков грубым нарушением закона.

«Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — заявил Меликов.

Он обвинил участников акции в предательстве всех дагестанцев, которые защищали республику от международного терроризма.

«Прощения не будет никому. <...> Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность родины. Мне стыдно за те события, что произошли вчера», — сказал он.

Глава Дагестана заявил, что со стороны правоохранителей были допущены упущения в информационной работе, из-за которых не удалось пресечь преступную акцию.

Меликов также заявил, что беспорядки были организованы из-за рубежа.

«Попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами, противниками нашей страны», — считает чиновник.

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