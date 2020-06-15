Прокуратура проведёт проверку из-за задымления в парке 850-летия Москвы

Дым, идущий из коллекторов парка 850-летия Москвы в районе Марьино, стал причиной для проведения проверки. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.
Сотрудники надзорного ведомства изучат соблюдение экологических и природоохранных норм ответственными компаниями и людьми,
Как писал NEWS.ru, вечером 15 июня окрестности Марьино заволокло чёрным дымом. По словам очевидцев, клубы поднимались из коллекторов на территории парка 850-летия Москвы.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. После тушения огня началась утечка дизельного топлива. В настоящий момент спасатели установили боновые заграждения.
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