Прокуратура проведёт проверку из-за задымления в парке 850-летия Москвы

https://static.news.ru/photo/6116a5d0-af44-11ea-b9b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mospark850

Дым, идущий из коллекторов парка 850-летия Москвы в районе Марьино, стал причиной для проведения проверки. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Сотрудники надзорного ведомства изучат соблюдение экологических и природоохранных норм ответственными компаниями и людьми, передаёт «Интерфакс». В результате будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Как писал NEWS.ru, вечером 15 июня окрестности Марьино заволокло чёрным дымом. По словам очевидцев, клубы поднимались из коллекторов на территории парка 850-летия Москвы.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание. После тушения огня началась утечка дизельного топлива. В настоящий момент спасатели установили боновые заграждения.