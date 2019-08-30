65 кошек и собак погибли в приюте для животных Оренбурга. Сотрудники местной прокуратуры проводят проверку в связи с произошедшим.
Ветеринары выясняют причину смерти, передаёт
Работник газовой службы не нашёл утечки горючего. Представители экологической службы также не обнаружили признаков превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.
Кроме того, медики не зафиксировали признаков отравления у волонтёров.
Ранее News.ru писал, что оренбургские полицейские выходили четыре тысячи редких черепах, которых конфисковали на границе с Казахстаном. Редких рептилий на общую стоимость 7,7 млн рублей везли в Россию контрабандой.
В документах они проходили как капуста. По словам водителя, он не знал, что находится в фургоне, а с заказчиком, как и с отправителем товара, не знаком.