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65 кошек и собак погибли в приюте для животных Оренбурга. Сотрудники местной прокуратуры проводят проверку в связи с произошедшим.

Ветеринары выясняют причину смерти, передаёт РИА Новости .

Работник газовой службы не нашёл утечки горючего. Представители экологической службы также не обнаружили признаков превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

Кроме того, медики не зафиксировали признаков отравления у волонтёров.

Ранее News.ru писал, что оренбургские полицейские выходили четыре тысячи редких черепах, которых конфисковали на границе с Казахстаном. Редких рептилий на общую стоимость 7,7 млн рублей везли в Россию контрабандой.

В документах они проходили как капуста. По словам водителя, он не знал, что находится в фургоне, а с заказчиком, как и с отправителем товара, не знаком.