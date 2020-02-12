https://static.news.ru/photo/534b239c-4d8b-11ea-94a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проводивший досмотр совершившего самоубийство экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова судебный пристав Эдуард Нефёдов в настоящий момент пишет объяснительную о произошедшем. По его словам, у подсудимого с собой ничего не было.

Рамка и ручной металлодетектор находятся в исправном состоянии, передаёт 112. Однако «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает , что подсудимый пронёс свой наградной пистолет в зал суда в сумке.

По данным издания Mash, Свиридов заранее готовился к самоубийству в случае получения реального срока. Он попросил родственников не приходить на заседание.

Как передавал NEWS.ru, Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора. Обвиняемого в вымогательстве 10 млн рублей экс-силовика приговорили к трём годам тюремного заключения, несмотря на то, что Свиридов болен раком четвёртой стадии. Его адвокаты просили смягчения наказания, за что также выступала сторона потерпевших.