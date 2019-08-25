https://static.news.ru/photo/33c99cc2-c74b-11e9-834f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пожар в Королёве произошёл в здании, граничащем с территорией института, а не в самом ЦНИИмаше.

Детали ЧП рассказали ТАСС в пресс-службе института. Возгорание произошло в здании, находящемся в собственности ООО «Никелевый Штейн». Пожар не создал помех работе института. В пресс-службе подтвердили, что научное учреждение работает в штатном режиме, угрозы сотрудникам нет. В настоящий момент пожар ликвидируют экстренные службы МЧС при помощи ЦНИИмаша.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения является головным научным учреждением Роскосмоса. Он был основан в 1946 году.

Ранее о факте пожара на территории ЦНИИмаша сообщал News.ru.