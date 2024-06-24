Пожар во Фрязино 24 июня: сколько погибших, потушили ли, кто виноват

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар в подмосковном Фрязино продолжается, горит здание на территории НИИ «Платан». Что известно о пожаре, сколько погибших, что за взрывы, удалось ли потушить?

Сколько погибших в пожаре во Фрязино

Telegram-канал Baza сообщил, что, по предварительной информации, в пожаре во Фрязино погибли семь человек. Кроме того, до шести человек оказались заблокированы в здании, связи с ними нет, сообщили оперативные службы.

SHOT пишет о четырех погибших: два человека выпали из окна здания. Кроме того, мужчина и женщина были заблокированы внутри и не смогли выбраться.

Троих человек удалось спасти из пожара на территории НИИ «Платан» во Фрязино. Спасенным потребовались кислородные маски, их передали медикам. Mash пишет, что одного из пострадавших госпитализировали в больницу имени М. В. Гольца, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Другие двое пострадавших — пожарные, они отказались от медицинской помощи.

Удалось ли потушить горящее здание во Фрязино

На 18:00, по данным Baza, в здании продолжают гореть все этажи. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров. Работают два пожарных вертолета. Судя по кадрам с места событий, здание практически полностью выгорело.

Известно, что в здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами. Очевидцам удалось заснять, как что-то взорвалось в здании. Mash пишет, что взорвался газовый баллон.

Что находилось в горящем здании во Фрязино

Изначально СМИ сообщили, что пожар начался в здании НИИ «Платан», который занимается микроэлектроникой. Позже в «Росэлектронике» сообщили, что на текущий момент административное здание НИИ «Платан» уже не имеет отношения к оборонной промышленности, а все его площади сданы в коммерческую аренду.

Очевидцы рассказали SHOT, что в горящем здании находились различные производства: цеха по металлообработке, различные конвейеры, сварочные и токарные цеха, мебельное производство. Кроме того, в комплексе размещалась фирма, занимающаяся промышленными стиральными машинами, и другие компании. По оценкам очевидцев, арендаторы потеряли имущества на миллионы долларов.

Кто виноват в пожаре во Фрязино

Baza пишет, что, по предварительной информации, пожар начался на пятом-шестом этажах, в кабинетах корпуса планировки и проектирования.

Источник SHOT сообщил, что причиной пожара в подмосковном Фрязино могло стать нарушение техники безопасности. Возгорание могло начаться в помещении, где собирали налобные фонари. Предположительно, работники предприятия могли забыть выключить оборудование и ушли со своих рабочих мест.

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, в пожаре погибли два человека.

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