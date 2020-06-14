Пожар в жилом доме в Югре раскинулся на 250 квадратных метров

https://static.news.ru/photo/bdb62662-ae09-11ea-af24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 14 июня, на территории посёлка Белый Яр в ХМАО загорелся жилой дом. Огонь при пожаре раскинулся на площадь в 250 квадратных метров, сообщили представители регионального управления МЧС,

Отмечается, что спасатели получили информацию о возгорании в 08:00 по местному времени. В данный момент пожар ликвидировали. На устранение огня у спасателей ушло чуть меньше часа.

При пожаре никто не пострадал, сотрудники МЧС эвакуировали 33 человека. В настоящее время причина ЧП устанавливается.

Как сообщила журналистам глава посёлка Елена Никифорова, жильцам горевшего дома есть, где пожить некоторое время.

Мы будем более детально жильцов опрашивать. Свободных квартир у нас нет, дом в очереди под снос, но планировался он нескоро. Тем не менее, будем решать, — приводит слова Никифоровой РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на Центральной улице в посёлке Маяк на территории Костромской области 13 июня в частном доме произошёл пожар. В результате ЧП погибли двое детей — шестилетняя девочка и четырёхлетний мальчик