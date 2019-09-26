https://static.news.ru/photo/43824c62-d804-11e9-96ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В пожаре в Подмосковье погибли два человека. Инцидент случился в селе Новое Раменского.

По данным следствия, возгорание произошло на 5 этаже жилого дома в обеденное время. Дым отрезал пути отхода. Пока сотрудники МЧС распиливали дверь, семья попыталась спастись самостоятельно. 7-летнего мальчика спустили с балкона, обмотав веревками, следом из окна выпрыгнули 44-летний мужчина и его 33-летняя супруга, им выжить не удалось. Очевидцы сняли на видео рискованное спасение. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку и устанавливает причины случившегося.