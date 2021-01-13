Пожар в Хабаровске привёл к гибели пяти человек

https://static.news.ru/photo/7cc1eb2c-55d5-11eb-a34c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Пожар произошёл в жилом доме в Хабаровске. Инцидент привёл к гибели пяти человек.

Трагедия произошла в здании на Белорусской улице, сообщили в местном ГУ МЧС.

При пожаре в жилом доме на Белорусской улице [в Хабаровске] погибли пять человек, — передаёт ТАСС.

Источник журналистов сообщил, что, по предварительным данным, погибла вся семья. Причиной случившегося могло стать неосторожное обращение детей с огнём.

По данным анонимного источника «Интерфакса», ЧП произошло в доме 2 по улице Белорусской. Среди погибших двое детей. По этому адресу располагается девятиэтажный жилой дом.

Накануне пожар произошёл в девятиэтажном доме в Екатеринбурге по адресу: улица Рассветная, 7. В огне погибли семеро взрослых и семилетняя девочка. Одна из погибших пару часов публиковала посты в Twitter, прося хоть кого-нибудь прийти на помощь. Путаясь в буквах, жительница горящего дома писала о том, что их квартира, где она находится вместе с ребёнком, заблокирована и выхода нет. Позже появилось её фото — заплаканная, испуганная и перепачканная мать молила о помощи для себя и своего ребёнка, ранее писал NEWS.ru.