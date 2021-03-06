Пожар произошёл в ночном клубе Новокузнецка

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В одном из ночных клубов Новокузнецка гость поругался с охранниками и принёс в здание бутылку с зажигательной смесью. В клубе начался пожар, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в главке МВД по Кузбассу РИА Новости, полиция проводит проверку по факту произошедшего. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило около 02:00 (22:00 мск).

Полицейские установили, что произошедшему в ночном клубе предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, в результате оба они были удалены на улицу. Вскоре один из них вернулся в клуб с бутылкой с зажигательной смесью, — сказали в МВД.

В больницу попали два 19-летних жителя города с ожогами разной степени тяжести. Пожар потушили сами сотрудники заведения.

Личность подозреваемого установили, он задержан. Им оказался 22-летний местный житель. Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар произошёл на НПЗ в Ярославской области. По предварительным расчётам, во время аварии, в результате которой произошёл пожар в акватории реки Обь, на подводном участке трубопровода «Сибуртюменьгаза» могло находиться около 700 тонн углеводородов. Об этом сообщил представитель Ростехнадзора Андрей Виль.