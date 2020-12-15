Пожар начался в подмосковном монастыре

https://static.news.ru/photo/4a6da9bc-3f06-11eb-962b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Склад загорелся в монастыре в Московской области. Огонь распространился по площади в 600 квадратных метров, рассказали в местном МЧС.

Там отметили, что пламя возникло в помещении для хранения хозяйственного инвентаря. ЧП произошло в деревне Аносино на Троицкой улице.

В деревне Аносино на Троицкой улице произошёл пожар на складе с хозяйственным инвентарём на территории монастыря. Площадь пожара 600 кв. метров, — передаёт ТАСС.

По информации издания, в 21:39 мск пожарные локализовали возгорание.

В деревне Аносино Истринского района Подмосковья расположен Борисоглебский Аносин женский монастырь. Он был основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской, родной тёткой поэта Фёдора Тютчева.

Накануне в многоквартирном доме в Красноярске произошло ЧП, два человека пострадали и госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении МЧС. В 12:50 по московскому времени поступило сообщение о происшествии на улице Парашютной. Характер ЧП не уточняется, однако в МЧС поясняют, что возгорания не было. Очевидцы, по данным местных СМИ, утверждают, что в доме произошёл взрыв газа.

Как ранее писал NEWS.ru, в ночь на 15 декабря произошёл пожар в частном пансионате в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела. Жертвами инцидента стали четыре женщины и семеро мужчин в возрасте от 57 до 80 лет — жителей Абзелиловского и Белорецкого районов республики, а также двое жителей Челябинской области.