Пожар начался на базе ОМОНа в Москве

https://static.news.ru/photo/839047f8-2b2f-11eb-ac6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подвал базы спецназа загорелся на северо-западе Москвы. Из здания эвакуировали 100 человек.

По предварительным данным, на базе ОМОНа горят пылеуловители стены и потолок тира, — рассказал журналистам ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, площадь возгорания составила 30 кв. метров. В настоящий момент пламя удалось локализовать. Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Алтайском районе Хакасии на одном из предприятий произошёл пожар, в результате которого погибли четверо мужчин. В настоящее время следственные органы устанавливают причину инцидента и обстоятельства гибели людей. По предварительной версии, к трагедии могли привести нарушения при использовании электрооборудования.