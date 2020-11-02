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Склад газовых баллонов взорвался в Москве: фото

17:26, 02 ноября 2020
Фото: Борис Дмитриев/ТАСС

На юге Москвы днём 2 ноября вспыхнул пожар на складе газовых баллонов.

Пламя охватило территорию площадью 300 кв. м и в итоге привело к обрушению склада. О причинах возникновения пожара не сообщается. Пострадавших, по первым данным, нет.

Борис Дмитриев/ТАСС

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Денис Воронин​/АГН «Москва»

Денис Воронин​/АГН «Москва»

Денис Воронин​/АГН «Москва»

Мобильный репортер/АГН «Москва»

Денис Воронин​/АГН «Москва»

Денис Воронин​/АГН «Москва»

Денис Воронин​/АГН «Москва»

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