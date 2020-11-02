Склад газовых баллонов взорвался в Москве: фото

На юге Москвы днём 2 ноября вспыхнул пожар на складе газовых баллонов.
Пламя охватило территорию площадью 300 кв. м и в итоге привело к обрушению склада. О причинах возникновения пожара не сообщается. Пострадавших, по первым данным, нет.
Борис Дмитриев/ТАСС
ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com
ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com
ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК/vk.com
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Мобильный репортер/АГН «Москва»
moscow.mchs.gov.ru
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Мобильный репортер/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»
Денис Воронин/АГН «Москва»