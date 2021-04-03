Пожар на 4000 кв. м в ангарах Нижнего Новгорода сняли с воздуха

https://static.news.ru/photo/a4c2fdf2-94c6-11eb-bfbe-96000091f725_660.jpg Фото: МЧС РФ

Ангары с бумагой загорелись в Нижнем Новгороде. Пожарным удалось локализовать возгорание на четырёх тысячах квадратных метров.

В Нижнем Новгороде в Автозаводском районе по ул. Монастырка, д. 20, происходит горение ангаров с макулатурой, — сообщили в МЧС.

Позднее ведомство опубликовало кадры пожара с места, а также с воздуха.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 65 человек и 21 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Угроза распространения огня отсутствует.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22:50 по московскому времени. В 23:57 спасатели сообщили о локализации. Вблизи дома № 20 по улице Монастырка, где случилось ЧП, жилых домов нет.

В пятницу утром, 2 апреля, в Благовещенске загорелась кровля клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Для тушения пожара были выделены 28 единиц техники, из здания были эвакуированы десятки пациентов. Об этом писал NEWS.ru.