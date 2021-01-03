Пострадавший в ДТП в Туве находится в крайне тяжёлом состоянии

Состояние одного из троих пострадавших в аварии в Туве врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщили в местном Министерстве здравоохранения.
Двое других выживших находятся в тяжёлом состоянии. Всех пострадавших доставили в районную больницу,
Все трое пострадавших госпитализированы в районную больницу. Один в крайне тяжёлом состоянии, двое в тяжёлом, — рассказали в ведомстве.
В медучреждение направили борт санавиации из Кызыла. Медики осмотрят пациентов и примут решение о дальнейшем лечении. Кроме того, они выяснят, требуется ли перевозить людей в республиканскую больницу.
Авария произошла 3 января в 12:50 в Улуг-Хемском районе на 953-м километре федеральной дороги Р-257. В результате ДТП погибли восемь человек.
Ранее в Подмосковье в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли двое взрослых и семилетняя девочка, а её младшая сестра попала в больницу в тяжёлом состоянии. В Ростовской области жертвами ДТП с участием грузовика и минивэна стали четыре человека. Ещё трое — мальчик 2011 года рождения и две девочки 2012-го и 2009 годов рождения — пострадали и были госпитализированы, писал NEWS.ru.