Пострадавшей в ДТП в центре Москвы ампутировали стопу

https://static.news.ru/photo/a8e13cf4-fc33-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Надежда Тухтарова Фото: linguanet.ru

Стали известны подробности аварии с участием Infiniti в центре Москвы. После ДТП одной из пострадавших, преподавательнице МГЛУ Надежде Тухтаровой, ампутировали стопу.

Ещё один получивший травмы в аварии пешеход Михаил Иорданов, который работает видеооператором, сейчас находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное, передаёт РЕН ТВ.

Автомобили Infiniti и Mercedes столкнулись у дома 47 по улице Остоженка в центре Москвы. В результате внедорожник выехал на тротуар и сбил троих пешеходов, а затем влетел в стену дома. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что виновником аварии оказался водитель Infiniti. По данным департамента транспорта столицы, он проехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал ДТП.