У пострадавшей в ДТП в центре Москвы оторвалась почка

https://static.news.ru/photo/00441b72-fcdb-11ea-a76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брат преподавательницы МГЛУ Надежды Тухтаровой, которая пострадала в ДТП с Infiniti в центре Москвы, рассказал о повреждениях, полученных его сестрой. По его словам, её состояние оценивается как тяжёлое.

По его словам, в настоящий момент ей делают операцию. Рядом с девушкой находится её дочь, передаёт телеканал «360».

У неё оторвалась почка. Ей ампутировали лодыжку на левой ноге. У неё сильно поломан крестец. Состояние очень тяжёлое. <...> Я молю Бога, чтобы она осталась жива, — подчеркнул он.

Мужчина отметил, что с ним не связывались представители виновника аварии, денег никто не предлагал.

Рано ещё, он с полицейскими ещё должен решить, будет ли «обоюдка». <...> Очень важно установить, что он ехал на красный свет, — заключил он.

ДТП на улице Остоженка произошло вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti, которым управлял 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбив двух женщин (одной из которых была Тухтарова) и мужчину. Все пострадавшие получили тяжёлые травмы. Как писал NEWS.ru, преподавательнице МГЛУ ампутировали стопу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью). Правоохранительные органы считают Гулиева виновником аварии, в ближайшее время ему должны предъявить официальное обвинение. В столичном дептрансе заявили, что рэпер спровоцировал ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы также отмечают, что Гулиев двигался со значительным превышением скорости, хотя сам он это отрицает.