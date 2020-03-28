Неизвестная женщина напала на посетительницу аптеки в Санкт-Петербурге. Она вылила на голову пострадавшей едкую жидкость.
В результате на глазах у неё появились ожоги,
Врачи оказали пострадавшей экстренную помощь и отправили домой для лечения.
Ранее NEWS.ru писал, что сержант полиции был убит в Волгограде 23 марта. К нему за помощью обратилась женщина. Она заявила о нападении грабителя. Полицейский вмешался в происходящее и получил смертельное ножевое ранение.
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