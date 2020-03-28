https://static.news.ru/photo/6c854bee-fa9d-11e9-8de1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неизвестная женщина напала на посетительницу аптеки в Санкт-Петербурге. Она вылила на голову пострадавшей едкую жидкость.

В результате на глазах у неё появились ожоги, передаёт РЕН ТВ. Инцидент произошёл 25 марта во 2-м Муринском проезде.

Врачи оказали пострадавшей экстренную помощь и отправили домой для лечения.

Ранее NEWS.ru писал, что сержант полиции был убит в Волгограде 23 марта. К нему за помощью обратилась женщина. Она заявила о нападении грабителя. Полицейский вмешался в происходящее и получил смертельное ножевое ранение.