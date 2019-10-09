https://static.news.ru/photo/55861530-ead6-11e9-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press /dpa/ Lino Mirgeler

Четырёхмесячная северная олениха Венера погибла в ижевском зоопарке из-за того, что посетители перекормили её. Эту информацию распространила администрация учреждения.

Причина смерти — переедание и наличие инородных предметов. В желудке северного оленя, помимо огромного количества пищи, были найдены пропиленовые нити и куски резины. Это привело к закупорке желудка и впоследствии — к его разрыву, — цитирует сообщение РИА Новости .

Администрация учреждения призвала горожан не кормить питомцев, у которых «отсутствует чувство насыщения» и «они с интересом тянутся ко всему новому, необычному», а также «всегда готовы попробовать это на зубок».

Как писал News.ru, в апреле молодой винторогий козёл Коралл умер в парке флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске. Посетители закормили животное до смерти.