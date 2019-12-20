https://static.news.ru/photo/194239a0-2429-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десять человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе в городе Березники Пермского края. У них диагностировано отравление газом.

Девять пострадавших, среди которых пять детей, были госпитализированы, передаёт «Интерфакс». Причиной произошедшего могла стать травля тараканов, которая проводилась в помещении рядом с заведением.

В настоящий момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое отравление блюдами из доставки еды произошло в Красноярске. В общей сложности пострадали 39 человек. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства. Так, претензии есть к хранению продуктов, к маркировке оборудования, посуде и её мытью.