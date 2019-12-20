Десять человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе в городе Березники Пермского края. У них диагностировано отравление газом.
Девять пострадавших, среди которых пять детей, были госпитализированы,
В настоящий момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.
Ранее NEWS.ru сообщал, что массовое отравление блюдами из доставки еды произошло в Красноярске. В общей сложности пострадали 39 человек. В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения санитарного законодательства. Так, претензии есть к хранению продуктов, к маркировке оборудования, посуде и её мытью.
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