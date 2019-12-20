https://static.news.ru/photo/0a60d2a8-23f6-11ea-84bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Волгоград | Регион 34/vk.com

Комитет здравоохранения Волгоградской области принимал решение о размещении попавших в ДТП граждан Узбекистана и Казахстана в физкультурно-оздоровительном комплексе в Чернышковском районе региона.

По словам представителя ведомства, пострадавших обеспечили питанием, передаёт «Интерфакс». К ним из Ростова-на-Дону едет автобус перевозчика, отметил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.

Инцидент произошёл на автодороге А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград. Виновником ДТП является водитель автобуса, который не уступил дорогу грузовику, имевшему преимущество проезда.