Комитет здравоохранения Волгоградской области принимал решение о размещении попавших в ДТП граждан Узбекистана и Казахстана в физкультурно-оздоровительном комплексе в Чернышковском районе региона.
По словам представителя ведомства, пострадавших обеспечили питанием,
Ранее NEWS.ru сообщал, что автобус и КамАЗ столкнулись в Волгоградской области. В результате пострадали пять человек. Автобус следовал в Саратовскую область. В нём находились 57 граждан Узбекистана.
Инцидент произошёл на автодороге А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград. Виновником ДТП является водитель автобуса, который не уступил дорогу грузовику, имевшему преимущество проезда.
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